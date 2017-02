Eerste Belg uit de Soundmixshow Ricky Fleming overleden

Door: redactie

28/02/17 - 11u10

© Tiny Bogaerts.

Zanger en artiest Ricky Fleming is zondag overleden. Ricky, de artiestennaam van Patrick Feustel, werd geboren in Heusden-Zolder op 6 april 1960 en woonde in Beverlo.

Ricky was gekend als zanger en entertainer. Hij begon zijn zangcarrière als allereerste Belg in de Soundmixshow van Henny Huisman in Nederland.



In 1988 nam hij met de Limburgse ploeg deel aan de BRT-Baccarabeker. Hij trad op in verschillende shows zoals die van 'Het Witte Paard' in Blankenberge. Ook in Bobbejaanland was hij lang entertainer. Daarnaast had hij een aantal kleine rolletjes als acteur o.a. in Familie. Zijn carrière was er echter eentje met veel ups en downs. De laatste tijd sukkelde de zanger met gezondheidsproblemen.