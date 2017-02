Is 't Sagan of Urbanus? "Inderdaad zelfde schelmentronie"

Door: redactie

27/02/17 - 09u29 Bron: Eigen berichtgeving

Het is twee keer kijken, dezer dagen, als je wielerheld Peter Sagan ziet rondlopen. De gelijkenis met een jonge Urbanus is treffend. Dat zorgde voor tal van grapjes op sociale media.

Van 'Peter Sagan en Urbanus, of is het andersom?' bij een foto van beiden tot een 'Is er een Saganus in de zaal'-parodie op de hoes van de 'Is er toevallig een Urbanus in de zaal'-plaat van Urbain zelf. Mopjes die ook Urbanus zelf niet ontgingen. "Ik heb de foto's al zien passeren", liet hij weten. "We hebben inderdaad allebei die guitige schelmentronie. Peter Sagan is trouwens al een paar keer vals beschuldigd geweest, want dat was ik die in die hostesses hun kont had geknepen (lacht)." (ARo)