Netsky speelt thuismatch in Antwerpse Sportpaleis

Annelies Roebben

26/02/17 - 02u16 Bron: Eigen berichtgeving

© photo news.

video Netsky speelde zaterdagavond een eenmalig concert voor een vol Sportpaleis. Een prima manier om de vakantieweek te starten. Rode draad van het concert was Rio. Bij de start droeg frontman Boris Daenen het Olympisch vuur naar het podium, op het einde was er carnaval met Braziliaanse danseressen tijdens wereldhit Rio.

"Ik heb onze atleten vorig jaar tijdens de Spelen in Rio ontmoet. En ik was onder de indruk. Ik voelde ook een connectie met hen. Wat zij doen is natuurlijk veel straffer. Maar ik herkende die toewijding wel, die discipline van heel lang naar iets toewerken om dan in een keer te moeten scoren.", zei Boris Daenen - het muzikale genie van Netsky - een tijd geleden nog. © photo news.

Zaterdagavond was het aan hem om eindelijk de show, waar hij al zo lang van droomde, te geven in het Sportpaleis in zijn thuishaven Antwerpen. Zijn mama en grootmoeder zaten in de zaal: hij was er zichtbaar door aangedaan.

Bij de start van het concert zagen we Boris die met het Olympisch vuur naar zijn draaitafel liep, waarna het feest losbarstte. En wanneer Netsky live speelt, dan spelen ze ook echt live. Daenen mag dan wel een wonderkind achter de knoppen zijn, op het podium zie je een echte band. © photo news.

Geheim wapen: Michael Schack, misschien wel de beste drummer ter wereld. Voorbeeld: wanneer Netsky 'Be the one' van Dua Lipa covert, dan klinkt dat beter dan wanneer Dua Lipa het zelf speelt. © photo news.

Gastzangers en - zangeressen wisselden elkaar af aan een serieus tempo. Verrassing van de avond waren de strijkers van het Brussels Philharmonisch Orkest die onder andere de hit 'Who knows' mee naar een hoger niveau tilden. © photo news.