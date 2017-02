Shannen Doherty klaar met chemokuur

Door: redactie

25/02/17 - 16u38 Bron: ANP/BuzzE

Shannen Doherty heeft haar laatste chemokuur achter de rug. Dat laat de actrice, bij ons bekend van de tv-series Beverly Hills 90210 en Charmed, op Instagram weten.

Shannen Doherty in 2015. © ap.

Bij Shannen werd in 2015 borstkanker vastgesteld. Op Instagram heeft Shannen een foto van zichzelf geplaatst waaronder ze schrijft dat ze erg moe is. Verder meldt ze dat nu het grote wachten is begonnen. "Nu ik klaar ben met chemo en de bestralingen, is het wachten begonnen. Wachten op de testuitslagen, wachten op het moment waarop ik schoon ben en wachten op mijn borstreconstructie."



Het is niet de eerste keer dat Shannen op social media praat over haar ziekte. Ze plaatste foto's toen ze haar haar had afgeschoren en van haar eerste bestraling. De actrice kreeg steeds veel steun van haar fans.