Sterren vlak voor Oscars: "Het is tijd je te verzetten tegen Trump"

Door: redactie

25/02/17 - 12u15 Bron: ANP

© getty.

Hollywoodgrootheden als Jodie Foster en Michael J. Fox verruilden gisteravond een Oscarfeestje voor een protestbijeenkomst tegen president Donald Trump. ''Het is tijd om in verzet te komen'', klonk het uit de mond van 'Silence of the Lambs'-ster Foster.

Talentenbureau UTA vertegenwoordigt een groot aantal namen in Hollywood. Normaal gesproken organiseert het agentschap ieder jaar een chique feestje voorafgaand aan de uitreiking van de Oscars. Maar dit jaar besloot UTA een protestbijeenkomst te houden na het ingevoerde inreisverbod voor moslims uit bepaalde landen.



Zo'n 1.500 mensen kwamen af op de bijna twee uur durende bijeenkomst. ''Zoals velen van jullie weten doe ik dit soort dingen niet vaak'', begon Jodie Foster. ''Maar dit jaar is anders. Het is tijd om mee te doen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, voor wie je hebt gestemd. Alle kleuren van de identiteitsregenboog, dit is ons moment om in verzet te komen. Het is tijd om op te komen dagen en antwoorden te eisen. We moeten samen onze leiders vertellen dat ze hun werk moeten doen.'' Lees ook George Clooney brengt inspirerende speech tijdens Césars, hilarisch vertaald door Jean Dujardin

Witte Huis weigert kritische media op persbriefing: "Dit is een wraakactie"

Trump en May te kijk gezet op BRIT Awards