Wanneer Dimitri Vegas zijn beste vriend een peer stooft, doet hij dat zo

24/02/17 - 19u12

Een levensgrote kartonnen replica, zijn eigen Facebookpagina en een bomvol Sportpaleis: meer had Dimitri Vegas niet nodig om Perry Van de Mosselaar -een van zijn jeugdvrienden- ter ere van zijn verjaardag een flinke peer te stoven. In de video hieronder zien we hoe de naar Curacao uitgeweken Perry, een van de oprichters van de club Kokomo City in Hoogstraten, meegetroond wordt op het podium en tussen het publiek beland, een heuse sterbehandeling krijgt, maar ook hoe hij betast wordt en uiteindelijk alleen maar in een vuilbak in het Sportpaleis beland. Na de video volgde er later op de dag nog een cadeau, in de vorm van aparte decoratie langs de voorgevel van de discotheek in Hoogstraten. Voor de geïnteresseerden: vanavond vindt in Kokomo City ook het verjaardagsfeestje van 'I am Perry' plaats.