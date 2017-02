Tom Hanks maakt literair debuut

ldl

21/02/17 - 23u34 Bron: Belga/LA Times

TOm Hanks tijdens de People's Choice Awards in januari © ap.

Vanaf oktober is Hollywoodacteur Tom Hanks (60) 'officieel' schrijver. Dan verschijnt zijn debuut 'Uncommon Type'. Hanks is een verwoed verzamelaar van typemachines en de zeventien verhalen gaan dan ook allemaal over een andere schrijfmachine.

"Tijdens de twee jaar waarin ik aan de verhalen werkte, maakte ik films in New York, Berlijn, Boedapest en Atlanta," laat Hanks in een mededeling weten. "In elk van die steden schreef ik. Ik schreef in hotels tijdens persconferenties, op vakantie, in vliegtuigen, thuis en op kantoor. Wanneer ik in de mogelijkheid was om een planning te maken én me daar ook aan te houden, schreef ik van negen uur 's morgens tot één uur 's middags."



Wie een voorsmaakje wil, kan 'Allan Bean Plus Four', een verhaal van Hanks uit 2014, lezen in de New Yorker. Het is dat verhaal dat de aandacht van zijn uitgever trok.



Naast zijn literaire stem, zal Hanks ook zijn letterlijke stem laten horen: hij zal namelijk zelf het audioboek inspreken.