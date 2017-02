Lindsay Lohan: "Ik werd tegengehouden op de luchthaven door mijn hoofddoek"

Door: redactie

Lindsay Lohan was onlangs, volgens eigen zeggen, slachtoffer van etnisch profileren. De actrice werd gecontroleerd toen zij, met een hoofddoek, aankwam in Londen na een vlucht uit Turkije.

"Ik werd aangehouden en etnisch geprofileerd ... ze keek in mijn paspoort, zag mijn naam en ging zich direct verontschuldigen. Maar zei ook dat ik mijn hoofddoek moest afdoen", vertelde Lindsay vandaag in Good Morning Britain op televisiezender ITV. De Mean Girls-actrice is, zo verklaarde zij, zeer geïnteresseerd in de islam en is momenteel de Koran aan het bestuderen. "Ik wil nog geen uitspraken doen over iets waar ik nog niet klaar mee ben. Dat vind ik niet juist", zei ze. "Het is een overweging."

Drugsverleden

Lindsay ging ook in op vragen over haar drugsverleden. "Het spul was toen zeer makkelijk te krijgen. Ik was 16, 17, 18, 19 en had mezelf omringd met waarschijnlijk de verkeerde mensen. Ik luisterde naar niemand."



Tijdens het gesprek verdedigde de actrice Donald Trump. Ze is ervan overtuigd dat de hysterie rond de Amerikaanse president binnenkort over zal zijn. "Mensen doen overdreven dramatisch," zei ze. "Waarom moet je zo op iemand inhakken, als je nog niet weet of hij wel of niet capabel is".