Ruzie tussen 'Mijnheer Kaktus' en Emile 'Tsjakka' Ratelband escaleert: aangifte van bedreiging

Bewerkt door: mvdb

21/02/17 - 15u43 Bron: AD.nl - De Telegraaf

Op de uitreiking van het Gouden Televizier-Ring Gala in 2015 waren de twee nog dikke vrienden. Emile Ratelband (links) moet nog geld van Peter Jan Rens. © anp.

De Nederlandse positiviteitsgoeroe Emile Ratelband is gisteravond naar eigen zeggen bedreigd door de schoonbroer van Peter Jan Rens. Dit gebeurde na de uitzending van het showbizzprogramma RTL Boulevard, waar de kemphanen het niet eens werden over het aflossen van een schuld van 6.000 euro. Peter Jan Rens was ook hier in de jaren '80 bekend als 'Mijnheer Kaktus' uit het gelijknamige kinderprogramma.

Peter Jan Rens (66) en zijn jongere vrouw Virginia (23). © anp.

Ratelband vroeg gisteren bij de rechtbank het persoonlijk faillissement aan van zijn voormalige goede vriend. De goeroe, beroemd door zijn strijdkreet 'Tsjakka', heeft naar eigen zeggen contact met dertig tot veertig andere schuldeisers van Peter Jan Rens (66). "Iedereen die nog geld van hem krijgt, laat hem met rust omdat ze niet weten waar hij woont of denken: ik krijg mijn geld toch niet. Of men laat het erbij zitten omdat de rechtsgang duurder is dan wat het opbrengt. Maar mij maakt dat allemaal niet uit", klonk het gisteren in De Telegraaf.



Met het geleende bedrag van 6.000 euro kon Peter Jan Rens in 2015 zijn achterstallige huur betalen. Ratelband daarna fluiten naar zijn centen. "Al die tijd bedriegt hij iedereen en blijft hij nog vrolijk en vrij rondlopen, maar dat is nu afgelopen. Hij moet de gevolgen van zijn gedrag maar eens ondervinden.''



"We breken je benen"

Na afloop van de tv-uitzending zou volgens Ratelband de ruzie buiten op het Leidseplein in Amsterdam zijn geëscaleerd. Daarbij zou Giovanni, de jongere broer van Virginia (de jongere vrouw van Rens) hem hebben bedreigd. "Ja, buiten ging de ruzie verder. Peter Jan begon te razen. Ineens liep iedereen weg. Alleen de broer van Virginia begon me te bedreigen. Ik ga aangifte tegen hem doen", aldus Ratelband tegen de site Bekendeburen.nl. "Hij was samen met zijn vriendje. Giovanni zei tegen me 'je laat mijn zuster met rust, want nog een keer en we breken je beide benen'. Dat kwam op mij zeer bedreigend en intimiderend over."



Virginia (23) bevestigt dat haar broer gisteravond tussenbeide kwam. "Dat komt omdat Emile ruzie wilde gaan maken waar Djelisa bij was en hij Djelisa en Peter achterna liep, waarop iedereen zei dat hij dit niet bij kinderen moest doen. Maar hij bleef doorgaan en toen was Giovanni het zat."



Virginia noemt de bedreiging van haar broer 'logisch' en dat haar broer het meent. "Als hij Peter en mij nog één keer zo lastigvalt met die kleine erbij, dan gaat hij het inderdaad doen. En dat is ook gemeend. Wat logisch is als oom zijnde en broer."



Rens, onlangs nog te zien in het Eén-programma 'Buurman, wat doet u nu', en zijn zwangere vrouw zijn momenteel in Nederland te zien in de realitysoap 'Doen ze 't of doen ze 't niet' op de commerciële zender RTL5. In de eerste aflevering was ook Giovanni te zien. Hij baarde opzien toen hij over zijn werkloosheid losliet: "Ik ben pas 19, ik kan mijn hele leven nog werken. Dat zijn de subsidiepotten, die moet je leegtrekken", liet hij weten.



RTL wil niet reageren op de kwestie. Vooralsnog is nog sprake van een tweede seizoen van de realityserie die draaide om het huwelijk van Peter Jan Rens en Virginia.