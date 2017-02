Bill Barberis over vrijscène met vriendin Tanya: "Het was heel vertrouwd"

Door: redactie

Binnenkort nemen de Thuis-kijkers na meer dan drie jaar afscheid van Bill Barberis die de rol van Toon Vrancken speelt. Vooral de vrouwelijke fans reageerden teleurgesteld omdat ze binnenkort niet meer elke dag naar de knappe acteur kunnen kijken, maar dit voorjaar is hij nog genoeg te bewonderen. Vanaf deze week duikt hij immers regelmatig op in de nieuwe Eén-reeks 'Zie mij graag', en daarnaast speelt hij de hoofdrol in de nieuwe Vlaamse bioscoopfilm 'Allemaal Familie', als flierefluiter Carl.

"Mijn personage is een jonge man die ondanks zijn leeftijd niet echt verantwoordelijkheid durft te nemen voor zichzelf, zijn leven en zijn talenten. Hij laat de angst en de twijfel regeren, wat hem ongelukkig maakt", vertelt Bill in Story. "Of dat een herkenbare situatie is voor mij? Ik denk dat we allemaal zulke fases meemaken, ook ik. Ik heb meermaals op een punt gestaan dat ik dacht: is dit het nu? Zou ik niet beter duidelijke keuzes maken in plaats van alles op zijn beloop te laten? Leuke periodes zijn dat niet, want je hebt het gevoel dat je niet volledig gelukkig kunt zijn."



Op de dool

In de liefde weet Bill gelukkig wel wat, of beter, wie hij wil. De acteur vormt al een tijdje een koppel met actrice Tanya Zabarylo, die bekend is van onder andere De Ridder. "Zij vult mij gewoon aan, ik kan het niet anders zeggen. Zodra ik haar leerde kennen, begon ze een leegte op te vullen waarvan ik niet eens wist dat die er was. Dat is een ontzettend fijn gevoel. Voor Tanya in mijn leven kwam, was ik wat op de dool en had ik schrik om mij te binden."



De twee zijn ook samen te zien in de film Allemaal Familie, daarin spelen ze zelfs een vrijscène. "Het was de eerste keer dat ik samen met Tanya op een set stond, maar ik vond het heel fijn. In het begin was het vreemd om te merken dat er camera's op ons gericht waren terwijl we in bed lagen, maar het voelde tegelijk heel vertrouwd aan. Het was ook uitzonderlijk gemakkelijk omdat er geen barrières tussen ons waren. We hebben er echt van genoten. (snel) Oké, dat klinkt fout. Nu lijkt het alsof we graag publiek hebben wanneer we in bed liggen. Dat is dus níet het geval", lacht Bill.