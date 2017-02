Stella McCartney pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding

Door: redactie

Na een aanrijding in Londen waarbij Stella McCartney achterop een taxi knalde, is de mode-ontwerpster weggereden zonder haar gegevens achter te laten.

De chauffeur van de taxi pakte nadat zijn auto was geraakt zijn telefoon en begon het incident te filmen. Daarop zou de dochter van Beatle Paul in paniek zijn geraakt en zijn vertrokken. Arash Nabezadeh verklaarde tegenover The Sun dat hij McCartney niet filmde vanwege haar beroemdheid. "Ik wist niet eens dat zij bekend was totdat mijn passagiers me dat vertelden."



Arash zette de achtervolging in en wist McCartney weer aan te spreken bij een school, waar de designer in eerste instantie aan beveiligingsmedewerkers vertelde dat de taxichauffeur haar lastig viel. Uiteindelijk noteerde McCartney het nummer van Arash, en heeft haar echtgenoot hem doorverwezen naar hun verzekeringsmaatschappij.



Een woordvoerder van de mode-ontwerpster verklaarde tegenover de krant dat het om een misverstand ging. "Mevrouw McCartney dacht dat de chauffeur een claim kon indienen op basis van haar kentekennummer, dat hij had genoteerd. Ze dacht dat ze juist handelde en raakte in paniek toen de chauffeur haar bleef filmen."