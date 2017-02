Polanski wil naar VS terugkeren om punt te zetten achter verkrachtingszaak

Door: redactie

16/02/17 - 21u02 Bron: AFP

De Frans-Poolse cineast Roman Polanski (83). © afp.

De 83-jarige Frans-Poolse cineast Roman Polanski wil naar de Verenigde Staten terugkeren om een definitief punt te zetten achter de verkrachtingszaak die hem al 40 jaar achtervolgt. Zijn enige voorwaarde: hij wil niet achter de tralies gezet worden.

Dat heeft Polanski's advocaat vandaag gemeld. In een brief aan de rechtbank van Los Angeles stelt advocaat Harland Braun dat Polanski een minnelijke schikking wil.



In 1977 had Polanski seks met de toen dertienjarige Samantha Gailey. Die zaak haalde in 2005 weer de volle actualiteit nadat de Amerikaanse overheid een internationaal arrestatiebevel tegen de cineast had uitgeschreven. Voor dat jaar werd hij nooit aangehouden omdat hij vooral in Frankrijk en Polen verbleef. Die landen hebben geen uitleveringsverdrag met de VS.