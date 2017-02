Stalker van Laura Lynn veroordeeld tot 6 maanden cel

CMW

16/02/17 - 13u19 Bron: eigen berichtgeving

© Photo News.

Een 41-jarige man uit Poperinge werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot zes maanden cel voor het stalken van zangeres Laura Lynn. De man stuurde vulgaire en seksueel getinte Facebookberichten en sms'en naar de artieste. Ook de vriend van de zangeres werd het slachtoffer van de belager.

In 2015 ontmoete P.V. zijn idool Laura Lynn na een optreden. Voor veel fans zou dat al het summum zijn, maar voor de Poperingenaar was dat absoluut niet genoeg. De man begon met het sturen van allerhande berichten via Facebook naar de zangeres. Het ging vaak om lange onsamenhangende teksten met seksueel getinte en dreigende boodschappen in verwerkt.



Zo verweet de beklaagde de vrouw dat ze met andere mannen naar bed ging en niet met hem. Ook de vriend van de zangeres, accordeonist Mathias Lens, deelde in de klappen. De artieste veranderde tot drie keer toe haar facebookaccount, maar dat mocht niet baten. Op een bepaald moment kreeg de beklaagde, na iemand 70 euro te hebben betaald, ook een gsm-nummer van Laura Lynn te pakken. Aanvankelijk probeerde de artieste niet te veel aandacht te schenken aan de berichten, maar op een bepaald ogenblijk werd het toch te gortig en stapte haar vriend naar de politie. Nadat de belager was ondervraagd hield de stalking op.