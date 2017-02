Bloedmooi model riskeert haar leven voor die ene verbluffende foto

Sven Van Malderen

15/02/17 - 23u51 Bron: Daily Mail

Het resultaat mag er dan adembenemend uitzien, hopelijk voor Viki Odintcova doet zot zijn niet al te veel zeer. Het bloedmooie model legde haar leven letterlijk in handen van een mannelijke bink, daar op de top van de Cayan Tower in Dubai. Om u een idee te geven: de hoogte van deze indrukwekkende wolkenkrabber bedraagt 330 meter...

Haar missie is wel geslaagd, want het filmpje ging in geen tijd viraal. Haar meer dan drie miljoen volgers konden hun ogen amper geloven. "Als er iets verkeerd gegaan was, zou ze geen schijn van kans gehad hebben", klonk het onder meer. Of nog: "Hoe kan je zo weinig respect hebben voor je leven? Als ik je vader of moeder was, zou ik jou én die kerel met de baard eens flink onder handen genomen hebben."