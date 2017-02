Stromae legde al meer kilometers af dan Adele

Door: redactie

15/02/17 - 10u28 Bron: TravelBird

© BELGAIMAGE.

Het leven van een muzikant lijkt rock-'n-roll, maar in werkelijkheid worden ze vaak elke ochtend (of middag) wakker in een ander hotel in een andere stad. Al reizen sommigen beduidend meer dan anderen, berekende TravelBird.

TravelBird nam de reisgegevens van de 36 populairste muzikanten van vroeger en nu onder de loep. Ze berekenden zo de reisafstand die ze aflegden om op al hun publieke optredens te geraken. Het gaat hier over alle nationale en (inter)continentale tours, vanaf het begin tot aan het einde van hun carrière, inclusief optredens in stadions, op festivals en roadtrips. Privéoptredens werden echter niet meegeteld, dus in werkelijkheid liggen de cijfers nog een stukje hoger.



Wat bleek? Grote namen als Beyoncé en Lady Gaga reizen eigenlijk relatief weinig vergeleken met DJ's. DJ Tiësto spant de kroon: hij legde in zijn carrière al meer dan 2,5 miljoen kilometer af. Omgerekend is dat zo'n 62 keer de wereld rond en meer dan drie keer op en af naar de maan. Op twee staat eveneens een DJ: Paul Van Dyk. © TravelBird.