14/02/17 - 17u45 Bron: De Telegraaf

© anp.

Het plasseksfilmpje van de Nederlandse showbizzdiva Patricia Paay (67) dat vorige week uitlekte, was het gevolg van een uit de hand gelopen weddenschap. Volgens De Telegraaf schrijft Paay dat in een sms aan meerdere bekenden.

"Met m'n ex-vriendje had ik gewed of ik dat zou durven", zou Paay hebben geschreven. 'La Paay' doet vanavond haar verhaal in de talkshow Jinek op de publieke zender NPO1. Ze heeft vrijdag aangifte gedaan bij de politie.