Ed Sheeran mag feestje van eigen label niet binnen

Door: redactie

14/02/17 - 07u03 Bron: ANP

© getty.

Na zijn goed ontvangen optreden tijdens de Grammy awards werd Ed Sheeran op de afterparty bij zijn eigen platenlabel Warner zondagnacht minder warm verwelkomd. Volgens de New York Post mocht de zanger niet naar binnen.

De weigering was niet persoonlijk: er waren voor Ed al zoveel mensen naar binnen gegaan, dat het pand volgens de brandweer te vol zou raken met nog meer gasten. Een bron van de krant meldt dat de Brit uitermate beleefd bleef. "Hij begreep dat niemand hier iets aan kon doen."



Ed was niet de enige die in de kou stond zondagnacht; vanwege de hoge opkomst kwamen ook acteur Adrien Brody en radio-dj Pete Tong niet binnen op het feestje.