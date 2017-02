Toch geen 25 miljoen dollar: ex-vriendin Afrojack trekt aanklacht in

Door: redactie

13/02/17 - 20u55 Bron: ANP/BuzzE

Afrojack in 2014. Foto rechts: Lauren Meditz © photo news - instagram.

De Nederlandse dj Afrojack is blij dat zijn ex-vriendin Lauren Meditz de rechtszaak tegen hem intrekt. Dat heeft zijn management laten weten aan het tv-programma RTL Boulevard.

Afrojack. Foto uit 2016. © anp.

De Amerikaanse Meditz eiste een schadevergoeding van 25 miljoen dollar van Nick van de Wall, zoals de dj in het echt heet, omdat hij bazig en overheersend was in hun relatie. Ze moest naar eigen zeggen ontslag nemen in de club waar ze werkte, van kapsel veranderen en botox gebruiken. Aan RadarOnline vertelde ze vandaag dat ze de aanklacht intrekt.



''Ik heb er spijt van dat ik een rechtszaak tegen Afrojack heb aangespannen. Ik trek de beschuldigingen in, waarvan ik wens dat ik ze nooit had geuit'', zegt ze tegen Radar Online.



Eerder noemde Afrojack de beschuldigingen al belachelijk en uit de duim gezogen.