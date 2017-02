Tom Coninx openhartig over liefdesleven: "Is er iets mis met een 'player'"?

Door: redactie

video Is sportjournalist Tom Coninx een 'player' of niet? Dat bleek de hamvraag in het programma 'Alloo Op Zondag', waarin Luk Alloo presentatrice Erika Van Tielen en sportjournalist Tom Coninx ontving. Toen Luk Alloo polste naar het liefdesleven van zijn gasten en hun plannen voor Valentijn, kreeg het gesprek een vreemde wending.

Erika van Tielen is al jaren erg gelukkig met haar vriend, maar Tom Coninx twijfelde toch even aan zijn burgerlijke stand: "vrijgezel... euh nee, in een relatie" zei hij aarzelend. Toen Erika Van Tielen de sportjournalist wat later in het interview een echte 'player' noemde, was het hek helemaal van de dam.



Luk Alloo probeerde uit te vissen wat Erika Van Tielen precies bedoelde met de term 'player'. "Soms is dat moeilijk uit te leggen, het is niet alleen wat je voelt en ziet, er zijn ook de verhalen die de ronde doen", zei de presentatrice. Tom Coninx had duidelijk geen probleem met het label 'player': "Het leven gaat snel en we maken graag plezier. Soms zijn er mensen die graag met mekaar plezier maken."



"Als je vrijgezel bent, of was of whatever", voegde hij er nog aan toe. De sportjournalist kaatste de bal ook terug: "Is er dan iets mis met een player? Je bent altijd met twee. Er zijn ook heel veel vrouwen die graag spelen."



