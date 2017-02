"Godverdoeme, ik ga hier niet afgeven": Eline De Munck en Joke Van de Velde vuurden elkaar aan in eerste Q-Run To You

Door: Peter De Smedt

11/02/17 - 23u56

video

In Hasselt werd vanavond de allereerste Q - Run To You gelopen, een avondrun van 5 kilometer langs een verlicht loopparcours met veel muziek waarbij duo's letterlijk naar elkaar toe lopen.



Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen waren het sportieve duo va Qmusic, maar ook Joke Van de Velde, Eline De Munck, Kim Clijsters en Andy Peelman liepen de Q-Run To You volledig uit.