Richard Gere haalt uit naar Donald Trump

LDL

11/02/17 - 06u23 Bron: Reuters

Regisseur Oren Moverman en Richard Gere bij hun aankomst op de avant-première © reuters.

Acteur en activist Richard Gere haalde gisteren op het Filmfestival van Berlijn uit naar Preisdent Trump. Hij deed dat net voor de wereldpremière van zijn laatste film 'The Dinner'.





Gere zei dat Trump er in geslaagd is om in de hoofden van vele Amerikanen voor verwarring te zorgen tussen de termen 'vluchteling' en 'terrorist'. Hij voegde er nog aan toe dat hij het erg ontmoedigend vindt dat het woord 'vluchteling' in de Verenigde Staten een zo ontzettend andere betekenis heeft gekregen.



'The Dinner' is een verfilming van de bestseller 'Het Diner' van de Nederlandse auteur Herman Koch. In 2013 kwam ook al de Nederlandse verfilming door Menno Meyjes in de zalen. Op de Amerikaanse verfilming met Gere in de hoofdrol is het voor Belgische fans nog even wachten.