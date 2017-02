Belgische stond 2 keer in 9 maanden op het podium met Bruce Springsteen

Door: Charlotte Degezelle

10/02/17 - 14u06 Bron: Eigen berichtgeving

© Kos.

Drie decennia lang volgt de Roeselaarse Stephanie Huys (43) Bruce Spingsteen al op de voet. Maar de afgelopen negen maanden slaagde ze in iets waar alle fans maar kunnen van dromen. Ze stond twee keer op het podium met haar idool.

In juni pikte Springsteen haar uit het publiek tijdens zijn optreden in Den Haag, en donderdagavond mocht ze opnieuw samen met hem shaken in het Australische Sydney. "In nog geen jaar tijd twee keer op het podium. Dat had ik nooit durven hopen. Maar zo zie je maar, dromen komen soms echt wel uit", reageert een verbijsterde Stephanie vanuit Australië.



Maar wat is haar geheim om zo vlotjes bij Bruce te raken? "M'n vriend Peter en ik waren als 22e en 23e binnen in de Qudos Bank Arena. We stonden dus helemaal vooraan. Net zoals vorige keer had ik een bordje bij om de aandacht te lokken. Mijn boodschap: "Can I spin with Nils', een verwijzing naar gitarist Nils Lofgren. Ik zag dat Bruce m'n bordje opmerkte en de boodschap luidop herhaalde. Toen begon ik te hopen. Hij keek ook opvallend vaak onze kant uit, waardoor ik denk dat hij me ondertussen herkent."



Niet vreemd want Stephanie heeft ondertussen zo'n 70 optredens op de teller. "Toen hij me uiteindelijk uit het publiek haalde was ik nerveus maar vooral supercontent. Ik kreeg de kans om Bruce en Jake een kus en een knuffel te geven en met Nils te dansen. Dit alles kunnen meemaken in Australië is echt onvergetelijk."