Sekstape van Patricia Paay (67) gelekt: "Wie dit op zijn geweten heeft moet psychisch niet in orde zijn"

Door: redactie

9/02/17 - 17u59 Bron: ANP

Patricia Paay in 2015. © anp.

Een sekstape van het Nederlandse glamourmodel Patricia Paay is vandaag op Geen Stijl verschenen. De website heeft, onder druk van haar advocaat, de beelden van de diva intussen verwijderd.

De site linkte door naar een tweet waarin de beelden van Patricia te zien waren. Via haar advocaat sommeerde Patricia GeenStijl de beelden direct van de site te halen. Vanavond stond een kort geding gepland om dat eventueel via de rechter af te dwingen. De seksvideo van de diva houdt Nederland al de hele week in de ban. Maandag zei Patricia te worden gechanteerd met seksueel getinte beelden. Vandaag bleek dat het om een video gaat waarin ze plasseks heeft. Het filmpje wordt via social media veelvuldig gedeeld.

"Onbegrijpelijk"

Presentator Gordon noemt het lekken van de seksvideo onbegrijpelijk. "Degene die dit verspreid heeft moet psychisch niet in orde zijn of gewoon zo dom om te realiseren wat je kan aanrichten bij iemand", schreef de zanger en presentator vandaag op Facebook. Gordon noemt de uitgelekte video 'choquerend' en 'ook nog eens verschrikkelijk om zoiets te zien van iemand waar je van houdt'. "Hoewel ik het onbegrijpelijk vind dat je je als BN'er in deze compromitterende positie laat filmen, blijf ik het triest vinden dat er iemand is die dit op zijn geweten wil hebben."



De presentator laat ook weten onverminderd van vriendin Patricia te houden en er voor haar te zijn. "Wat je voorkeur ook is in de slaapkamer staat los van het feit dat dit soort beelden die zo'n ernstige inbreuk zijn op iemands privacy zomaar kunnen worden verspreid. Ik hoop dat Patricia sterk genoeg is om dit te doorstaan."