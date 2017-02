Barbara Gandolfi schuldig aan oplichting Jean-Paul Belmondo

Door: redactie

Barbara Gandolfi en Jean-Paul Belmondo in betere tijden. © photo news.

De Brugse strafrechter heeft ex-playmate en mediafiguur Barbara Gandolfi (41) veroordeeld tot 9 maanden voorwaardelijke celstraf voor het oplichten van de Franse acteur Jean-Paul Belmondo (83). De Oostendse maakte haar ex-vriend 200.000 euro lichter. Haar zakenpartner Frédéric Vanderwilt (42) kreeg 18 maanden effectieve gevangenisstraf.

Gandolfi had van 2008 tot 2012 een relatie met Belmondo. In die periode bleef ze samen met haar ex-vriend en zakenpartner Frédéric Vanderwilt enkele nachtclubs uitbaten. Jean-Paul Belmondo leende in dat kader 200.000 euro aan zijn vriendin. Jean-Paul Belmondo stelde zich geen burgerlijke partij in het dossier.



In de marge van het onderzoek naar hun financiële handel en wandel dienden Gandolfi en Vanderwilt klacht in tegen enkele speurders wegens schriftvervalsing. Die politiemensen werden hiervoor buiten vervolging gesteld en dienden op hun beurt klacht in voor een lasterlijke aangifte. Voor die feiten werd Gandolfi door de Brugse strafrechter uiteindelijk veroordeeld tot twee maanden celstraf met uitstel. Vanderwilt kreeg vier maanden effectief.



De verdediging wierp enkele procedurele argumenten op. Zo is het onderzoek gebaseerd op een afgeluisterd telefoongesprek uit een drugsdossier. In die zaak was er echter sprake van een onregelmatige huiszoeking en van onvoldoende gemotiveerde telefoontaps. Ondergeschikt vroeg meester Sven De Baere ook over de grond van de zaak de vrijspraak.