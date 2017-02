Prince Charles in de rouw na plotse dood van peetdochter Tara

Door: redactie

9/02/17 - 09u02 Bron: Metro.co.uk

© afp.

Groot-Brittannië rouwt na de plotse dood van mediafiguur Tara Palmer-Tomkinson. De 45-jarige presentatrice, columniste en realityster werd gisteren dood aangetroffen in een appartement in Londen. Hoe de peetdochter van Prince Charles overleed, is nog niet duidelijk.

Een paar maanden geleden raakte bekend dat Tara een hersentumor had, maar dat zou een goedaardig gezwel geweest zijn. Of dat iets te maken heeft met haar onverwachte overlijden, is niet duidelijk. De politie behandelt haar dood momenteel als 'onverklaard', maar er is (nog) geen sprake van verdachte omstandigheden.



Tara Palmer-Tomkinson was een bekend mediafiguur en socialite in Groot-Brittannië. Ze was onder meer columniste voor de Sunday Times en was ook bekend om haar goede relatie met prins Charles, een goede vriend van haar vader. Hij zou ook haar peetvader geweest zijn. Het koningshuis liet alvast in een reactie weten dat ze 'diepbedroefd' zijn en dat hun gedachten bij Tara's familie zijn.



Ook heel wat andere bekende Britten uitten gisteren hun medeleven via sociale media.