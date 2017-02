Madonna bevestigt adoptie en vraagt privacy

Door: redactie

Madonna bevestigt met een foto van haar tweeling op Instagram dat ze deze week twee meisjes in Malawi heeft geadopteerd. ''Ik kan officieel bevestigen dat ik het proces heb afgerond twee zusjes uit Malawi te kunnen adopteren en ik ben dolblij dat ze ze nu deel uitmaken van mijn gezin', schrijft de Queen of pop bij een foto waarop ze met met de vierjarige meisjes aan het wandelen is.

"Ik ben iedereen erg dankbaar die me in Malawi heeft geholpen dit mogelijk te maken en ik vraag de media om onze privacy te respecteren in deze overgangsperiode. Dank ook aan mijn vrienden en familie en mijn team voor al hun steun en liefde." De twee nieuwe adoptiekinderen van Madonna heten Esther en Stella. Het is een tweeling van vier jaar. Het is nog niet bekend hoe snel de 58-jarige popster de meisjes mee naar huis mag nemen, maar Madonna voorziet de foto op Instagram wel van vliegtuig-emoji's.



Toestemming

Het hooggerechtshof in de hoofdstad Lilongwe verleende Madonna dinsdag toestemming voor de adoptie van de twee kinderen. De zangeres heeft reeds twee kinderen uit Malawi. Ze adopteerde zoon David Banda in 2006, in 2009 voegde dochter Mercy James zich bij het gezin. Madonna heeft nog een biologische zoon en dochter.



De twintigjarige Lourdes kreeg de zangeres met acteur Carlos Leon. Met regisseur Guy Ritchie kreeg ze Rocco, die inmiddels zestien jaar is.