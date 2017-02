Drake best verkopende artiest van 2016

Door: redactie

Rapper Drake, bekend van onder meer 'Hotline Bling' en 'One Dance', heeft vorig jaar wereldwijd het meeste albums verkocht. Dat meldt de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).

"Drake's vierde album 'Views' was een ongezien succesnummer. Het werd in april vorig jaar uitgebracht, eerst exclusief op streamingdienst Apple Music en op iTunes. Het is het eerste album dat een miljard keer beluisterd werd op Apple Music, terwijl 'One Dance', de tweede single van het album, meer dan een miljard keer gespeeld werd op Spotify, ook een record", luidt het bij IFPI.



David Bowie

Drake wordt gevolgd door David Bowie, wiens laatste album 'Blackstar' uitgebracht werd twee dagen voor zijn dood in januari vorig jaar. "'Blackstar' stond in 24 landen op nummer één", aldus IFPI.



Coldplay

Coldplay strandt op een derde plaats met het album 'A Head Full of Dreams', dat in 2015 werd uitgebracht maar ook in 2016 nog zeer succesvol was.



Adele

Op plaats vier staat Adele met '25', eveneens een album uit 2015, maar ook in 2016 nog populair.



IFPI baseert zich voor zijn ranking op de verkoop van platen en CD's, onlineverkoop en downloads. De organisatie geeft echter nooit exacte cijfers.