'Beyoncé doet het rustig aan bij Grammy's'

Door: redactie

8/02/17 - 13u35 Bron: ANP

© Reporters / Bpresse.

De zwangere Beyoncé bereidt een niet al te intensieve show voor voor haar nog altijd geheime optreden tijdens de uitreiking van de Grammy's komend weekend. Dat zeggen bronnen die bij de repetities waren tegen TMZ. "Ze doet het duidelijk rustiger aan", aldus een van de ingewijden.

De organisatie van de prestigieuze muziekprijzen heeft de komst van Beyoncé nog altijd niet bevestigd. Desondanks speculeren Amerikaanse media al dagen over de komst van de 35-jarige superster. Het zou haar eerste show worden sinds haar aankondiging dat ze zwanger is van een tweeling.



Tijdens de uitreiking van de Grammy's treden in ieder geval sterren op als Adele, Daft Punk, Dave Grohl, Alicia Keys, John Legend, Bruno Mars, The Weeknd en Metallica.