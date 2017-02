Sasha zet Davy Gilles (letterlijk) op z'n paard

Door: redactie

7/02/17 - 17u56

© RV.

video "Ik denk niet dat ik mijn man ooit al zo gespannen heb zien rondlopen. Voor een groot optreden, of recent nog voor de H.I.T.-filmopnames was hij best zenuwachtig, maar vorige week zondag was het nog duizend keer erger. Hij ging bijna letterlijk kapot van de stress. Ik had het kunnen weten, maar ik vind het wel lief dat hij het voor mij gedaan heeft", klinkt het vertederend, bij Davy's vrouw Sasha.

"Twee weken geleden kwam mijn vrouw op kousenvoeten vragen of het geen idee was om de videoclip voor onze nieuwe single 'Op elk moment' te draaien in de buurt waar wij wonen. "Schatteke, jij hebt het al zo druk, ik zal dat stukje voor mijn rekening nemen en contact opnemen met de Gipsy Horses Ranch in Westerlo. Dat is een leuke locatie, die helemaal past bij het verhaal!" Nonchalant stemde ik in, zonder mij vooraf bewust te realiseren dat er paarden in 't spel waren. Hoe mooi die dieren ook zijn, als jonge gast ben ik eens van een paard gevallen en sindsdien heb ik een schrik gepakt. Als er nog maar een paard in mijn buurt is, probeer ik dat vakkundig te ontwijken en maak ik een omweggetje. Je kan je voorstellen hoeveel schrik ik had toen we op een manege gingen draaien." Lees ook Davy Gilles trotseert zijn grootste angst voor nieuwe videoclip