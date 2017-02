Cathérine Moerkerke in tranen bij Luk Alloo

Marc Coenegracht

7/02/17 - 14u42 Bron: Het Laatste Nieuws

© medialaan.

video Het gebeurt onverwacht, en daarom is het zo aangrijpend, zo ontroerend. VTM-reportagemaker Cathérine Moerkerke (39) krijgt het vanavond in 'Alloo bij' plots bijzonder moeilijk en moet haar tranen bedwingen wanneer ze naast Luk Alloo in de auto zit.

Hij is met haar op weg naar het West-Vlaamse Kemmel, het dorp van haar grootouders. Ze verbleef er vaak tijdens vakanties en deed er ook vakantiewerk.



"Het spijtige is dat het allemaal weg is. Er is niets meer overgebleven. Mijn jeugd was enorm tof. Maar nu zijn veel mensen van toen weg, en is ook dat gevoel en die jeugd weg. Dat is zeer confronterend. Mijn kindertijd is weg. Zelfs het huis van mijn grootouders is afgebroken, daar staat nu een bank. Onbegrijpelijk."