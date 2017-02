Francken reageert op halfnaakte actrice: "Wat een aanstellerij"

Door: redactie

7/02/17 - 07u20 Bron: Het Laatste Nieuws

Zó zorg je er dus voor dat op de rode loper alle aandacht naar jou gaat. Toen de Belgische actrice Salomé Richard op filmfestival 'Magritte du Cinéma' een belangrijke filmprijs in ontvangst ging nemen, trok ze daar een gedurfde creatie voor aan - een Belgische dan nog. Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken is alvast geen fan.

"Het is niet evident om je borsten te tonen in het openbaar", aldus Salomé. "Ik wil hier gewoon maar mee aantonen dat we ons niet hoeven in te houden. Ik wil niet dat het conservatisme terugkeert. Trump en Le Pen: ik vind dat griezelig. Dit is mijn manier om te zeggen dat ik daar niet mee akkoord ga."



Maar of dát is wat iedereen onthoudt? Theo Francken rolt met zijn ogen en betrekt het statement op zijn eigen partij. "Ik ben actrice en toon mijn borsten omdat ik N-VA nt leuk vind. Of zoiets. Vroeger noemden ze dat aanstellerij", klinkt het op Twitter.