Jennifer Lopez toont afgetraind lichaam (en nog iets meer) op Instagram

Jennifer Lopez stoomt zich klaar voor haar shows in Las Vegas en dat zal iedereen geweten hebben.

De zangeres werkt zich helemaal in het zweet voor haar concertreeks in Sin City en daar krijg je het nu eenmaal warm van.



Op Instagram toonde ze - zonder veel aan de verbeelding over te laten - volledig klaar te zijn voor een geweldige performance. J.Lo gaf zich met plezier bloot en daar waren haar volgers niet rouwig om.



En misschien tracht 'La Lopez' zo ook ineens de kaartenverkoop te stimuleren want er zijn nog tickets verkrijgbaar.