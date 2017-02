Dit zijn de leukste reclames van de Super Bowl

Door: redactie

De 'Easy Driver' reclame van Mercedes-Benz met Peter Fonda, die geregisseerd werd door de Coen Brothers. © ap.

Traditiegetrouw zetten bedrijven weer hun beste beentje voor om tijdens het meest bekeken tv-moment van het jaar, de Super Bowl, een goede reclame te maken. Wij zetten de leukste en meest spraakmakende voor u op een rijtje.

Budweiser: filmische aanklacht tegen racisme

De filmische reclame van de Amerikaanse bierproducent met Duitse roots Budweiser laat de aankomst van de Duitse stichter Adolphus Busch in een racistisch Amerika zien. De Amerikanen willen liever dat hij vertrekt: immigranten zijn niet welkom. Pas wanneer hij zijn latere zakenpartner Eberhard Anheuser in St. Lewis ontmoet met wie hij het beroemde bier zal gaan brouwen, keert het tij.



De slogan 'When Nothing Stops Your Dreams' steekt vooral immigranten die in deze roerige tijden naar de VS willen komen een hart onder de riem.



Het spotje riep al de woede van Sarah Palin en het rechtse nieuwsforum Breitbart op.