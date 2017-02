Deze foto van Heidi Klum maakt haar fans radeloos

© Instagram/ Heidi Klum.

Heidi Klum geeft haar bewonderaars via Instagram maar al te graag een inkijk in haar privéleven. Haar nieuwste kiekje maakt haar 3,3 miljoen volgers echter radeloos.

© getty.

Op het beeld is te zien hoe het Duitse supermodel ligt te zonnen. Verrassend genoeg draagt ze geen bikini. De outfit van 'La Klum' doet dan ook de wenkbrauwen fronsen.



Ze draagt een jeansbroek die tot op haar knieën hangt. En er is nog een detail dat voor verwarring zorgt. Zo zijn zijn de voeten van de celeb niet bloot. Ze draagt ook geen teenslippers maar wel bruine laarsjes. Een bizar plunje om van het zonnetje te genieten. En dat vonden haar fans evenzeer.



"Is dat nu mode?", klonk het onder meer op Instagram. "Waarom de jeansbroek slechts tot aan de knieën naar beneden trekken?", vroeg een andere gebruiker zich af. "Misschien had ze maar even tijd en was het de moeite niet om haar laarsjes uit te doen", meende een andere fan. "En het is ook een hele klus om de jeansbroek uit te doen met dergelijk schoeisel aan", vulde een volger aan.



Klum liet het allemaal over zich heen gaan. Ze was immers gewoon aan het "chillen" zoals ze op Instagram bij de foto schreef.