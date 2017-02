Sexy Mariah Carey gooit trouwjurk in het vuur

Door: redactie

video Mariah Carey heeft een duidelijke boodschap voor haar ex-verloofde James Packer. In haar nieuwe videoclip van het nummer 'I Don't' gooit ze haar trouwjurk in het vuur.

De clip begint met Mariah in een witte trouwjurk. Aan het einde van de video is ze te zien in een weinig verhullend rood pakje bij een kampvuur. Symbolisch gooit ze haar jurk in de vlammen. Het is het eerste nieuwe liedje van de wulpse blondine in twee jaar tijd.



Het nummer is geïnspireerd door Mariahs breuk met Packer afgelopen zomer. "Als je van iemand houdt, behandel je ze niet slecht. Je hebt alles verpest wat we hadden", zingt Carey. "Je denkt waarschijnlijk dat ik terug kom, maar dat wil ik niet."



De 48-jarige Mariah had anderhalf jaar lang een relatie met de steenrijke zakenman. In oktober gingen ze officieel uit elkaar. Inmiddels zou La Carey een relatie hebben met haar 33-jarige achtergronddanser Bryan Tanaka.