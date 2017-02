Zo doorstond Dakota Johnson de seksscènes in 'Fifty Shades Darker'

Door: redactie

Jamie Dornan en Dakota Johnson op de première van 'Fifty Shades Darker'. © photo news.

Om de vele seksscènes in de verfilming van Fifty Shades Darker door te komen, dronk hoofdrolspeelster Dakota Johnson steeds een glaasje whiskey voor ze weer uit de kleren moest. Dat onthult de Amerikaanse actrice in gesprek met Entertainment Tonight.

Dakota en haar tegenspeler Jamie Dornan maakten er een ritueel van. "Met whiskeyshotjes en pepermuntjes", aldus de actrice. "Hij deed ook push-ups en ik lag daar maar en dronk whiskey."



Overigens waren de seksscènes niet zo meer zo lastig als bij het eerste deel, vindt Dakota. "Het is natuurlijk nooit makkelijk, maar we zijn ontzettend close geworden en dat maakt het makkelijker om de scènes iets extra's te geven."



Daar sluit Jamie zich bij aan. "We houden op een bepaalde manier van elkaar en respecteren elkaar", zegt hij. "We zijn goede vrienden en dat maakt het absoluut makkelijker."