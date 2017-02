Justin Bieber na weken weer op Instagram

Door: redactie

Justin Bieber is andermaal teruggekeerd op Instagram. De zanger heeft zijn profiel na vijf maanden weer openbaar gemaakt naar aanleiding van de lancering van een reclamecampagne van telecombedrijf T-Mobile waarin Justin zelf in figureert. Fans kunnen zich nu weer dus massaal vergapen aan de oude foto's en video's van de popster. Bieber hield het in augustus voor bekeken toen hij bakken kritiek over zich heen kreeg vanwege foto's van hem en zijn destijds vermeende nieuwe liefde Sofia Richie. Hij keerde na twee weken terug, maar dat was van korte duur. Of zijn terugkeer nu definitief is, is nog maar de vraag. De commercial is speciaal gemaakt voor de Super Bowl, die komend weekend plaatsvindt.