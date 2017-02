Eminem noemt Trump "een bitch" in nieuwe song

Door: redactie

3/02/17

Rapper Eminem tijdens een optreden in het Stade de France, Parijs, in 2013. © afp.

De Amerikaanse rapper Eminem heeft opnieuw stevig uitgehaald naar president Donald Trump. In een rapnummer van collega-rapper Big Sean noemt Eminem Trump "een bitch". Het lied werd vandaag voor het eerst op het publiek losgelaten.

Niet alleen tijdens de verkiezingscampagne haalde Eminem stevig uit naar Trump - hij maakte toen een protestsong waarin hij de presidentskandidaat omschreef als een tikkende tijdbom -, ook bij de release van het nieuwe muziekalbum van collega Big Sean, trekt de rapper hard van leer.



Zo is in 'No Favors', vanaf minuut 4:02, plots het volgende te horen: "I'm anti, can't no government handle a commando. Your man don't want it, Trump's a bitch! I'll make his whole brand go under." Een dreigement dus: Eminem wil 'het merk Trump' helemaal met de grond gelijk maken. Big Sean heeft op Twitter al laten weten erg fier te zijn op Eminem.



Het is naast de protestsong in oktober 2006 een van de eerste keren dat Eminem in zijn muziek openlijk een politieke figuur aanvalt. Alleen in 2009 deed hij het nog een keer: toen rapte hij in 'We Made You' over seks met Sarah Palin, de oerconservatieve voormalige Republikeinse kandidate voor het Amerikaanse vicepresidentschap.



Donald Trump heeft vooralsnog niet gereageerd, maar dat is slechts een kwestie van tijd. De president is op Twitter meestal heel rechtuit wanneer hij aangevallen wordt door artiesten op filmsterren.