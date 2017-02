George 'Vleesgeworden glamour van Hollywood' Clooney krijgt Ere-César

Door: redactie

De Amerikaanse acteur George Clooney krijgt bij de 42ste uitreiking van de Franse filmprijzen een Ere-César. Dat heeft de Académie des Arts et Techniques du Cinéma aangekondigd.

"Als meest charismatische acteur van zijn generatie is Clooney de vleesgeworden glamour van Hollywood", motiveert de Académie. "Zijn charme en humor, persoonlijkheid en engagement zijn de belangrijkste bron van onze voortdurende en eeuwige bewondering." Clooney krijgt de prijs "als bekroning van zijn schitterend talent als komiek, regisseur, scenarist en producer."



De 55-jarige George Clooney kreeg in zijn carrière al een hele rits bekroningen. In 2006 ontving hij de Oscar voor beste bijrol in het politieke drama 'Syriana' en in 2013 werd hij als producent van de thriller 'Argo' geëerd met de Oscar voor beste film. Hij won ook twee Golden Globes voor beste acteur. Op 24 februari komt daar dus een Ere-César bij. Een carrièreprijs die overigens ook vorige jaren naar Amerikaans acteurs ging. Michael Douglas kreeg vorig jaar de Ere-César, Sean Penn in 2015, Scarlett Johansson in 2014 en Kevin Costner in 2013.