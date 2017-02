"Desnoods naar toilet met smartphone": ticketverkoop Ed Sheeran start terwijl tieners nog op school zijn

CELIEN MOORS

2/02/17 - 05u00

© James Arthur.

Vanochtend, 11 uur. Hoogspanning in tienerland. De ticketverkoop voor het concert van Ed Sheeran, op 5 april in het Sportpaleis, gaat van start. Alleen zitten zijn grootste fans niet thuis, maar in de klas. En dus worden hulplijnen ingeschakeld: een ouder, grootouder of desnoods de smartphone op het toilet.

De laatste keer dat het rosse haar met z'n gitaar in België een zaalshow gaf, was in 2014. Tickets voor het concert in Vorst Nationaal vlogen toen in een paar minuten de deur uit, meisjes stonden huilend en met een bos witte rozen op de eerste rij. Met zijn muziek mag de 25-jarige Brit dan wel een publiek van Studio Brussel tot Joe FM aanspreken, bijna drie jaar later is er aan zijn status als tieneridool weinig veranderd. Integendeel. "Toen hij drie jaar geleden voor een exclusieve show in onze Qube kwam, merkten we al dat er veel jonge meisjes boysbandgewijs aan het podium hingen", zegt Michael Polspoel, muziekcoördinator bij Qmusic. Daar staat de artiest met zijn hit 'Shape of You' al drie weken op nummer 1 in de 'Favoriete 40'-lijst. En zijn song 'Castle on the Hill' staat op plaats 2. "Onze lijst is samengesteld door het aantal 'duimpjes' op de Q-website en -app, waarbij je ook het profiel van de luisteraar kan zien. Dat zijn meestal heel jonge mensen."



Ed Sheeran is bepaald geen Justin Bieber of One Direction-posterboy qua looks. Wat maakt hem zo aantrekkelijk voor jonge fans? En hoe gaan de tieners toch proberen aan een ticketje te geraken? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!