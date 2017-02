Echtgenoot Koen Crucke beroofd in Parijse metro

Door: redactie

1/02/17 - 23u47 Bron: Twitter

Jan, de echtgenoot van Koen Crucke, is vandaag beroofd in de Parijse metro. Dat meldt Crucke (64) via Twitter.

Bij een foto waarop Jan met zijn duim omlaag staat, valt het volgende te lezen: "Onze mooie reis in Parijs eindigd (sic) in mineur. Mijne Jan Beroofd en bestolen in Parijse metro. Alles kwijt".



De Gentse zanger-acteur zette later nog een bericht waarin duidelijk werd gemaakt dat hun bezoek aan de Franse hoofdstad toch positief geëindigd is. Op kerkhof Père-Lachaise bezochten ze het graf van Edith Piaf.



Alvorens ze per trein naar de Lichtstad trokken, waren de twee in Amsterdam. Ze bezochten onder meer het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds.



Koen Crucke en Jan ruilden zes jaar geleden Mariakerke in Gent voor De Haan aan zee. Ze huwden dertien jaar geleden en zijn al 47 jaar samen.