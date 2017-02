Beyoncé en Jay Z verwachten een tweeling

Door: redactie

1/02/17 - 20u30 Bron: ANP

De Amerikaanse popster Beyoncé is zwanger van een tweeling. Dat nieuws heeft ze vandaag aan haar 92,4 miljoen volgers op sociaalnetwerksite Instagram bekendgemaakt.

Een grote gezinsuitbreiding dus voor Beyoncé en Jay Z. "We willen graag onze liefde en ons geluk met jullie delen", aldus Beyoncé bij een foto waarop ze poseert met een zwangere buik. "We zijn ontzettend dankbaar dat ons gezin groeit met twee, en willen jullie danken voor alle gelukswensen." Er werd niet meegedeeld wanneer de bevalling voorzien is.



Beyoncé Knowles en haar man, hiphopper Jay Z, zijn in 2008 in het huwelijksbootje gestapt. Ze hebben samen al een dochter, de vijfjarige Blue Ivy.



Vorig jaar gooide de gewezen zangeres van Destiny's Child nog hoge ogen met haar album 'Lemonade'. Op die plaat ging ze dieper in op haar huwelijksperikelen en haar verzoening met Jay Z.