Joy Anna over haar vertrek bij 'Thuis': "Ik zie weer Joy in de spiegel"

3/02/17 - 13u50 Bron: NINA

Voor de 'Thuis'-fans wordt het wennen, want volgende vrijdag zien ze Jana voor de laatste keer in hun favoriete soap. Maar Joy is nog altijd heel gelukkig met haar beslissing, vertelt ze in NINA. "Meteen na mjin laatste draaidag zat ik bij de kapper om mijn haar weer donker te kleuren. In de spiegel zag ik weer alleen Joy. Byebye, Jana."