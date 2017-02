Kobe Ilsen doet álles voor de wetenschap, zelfs zich bezatten

Door: redactie

3/02/17 - 07u00 Bron: Instagram

De foto die Kobe Ilsen eergisteren van zichzelf postte, zorgde voor heel wat vragen. Geen nood, Kobe wist héél goed wat hij deed: zichzelf ten dienste stellen van de wetenschap - en van de nieuwe reeks van het Eén-programma 'Over Eten', dat later in het voorjaar wordt uitgezonden.

"In het kader van Tournée Minérale heb ik me op de drank geworpen en daarna een slaaptest laten afnemen. Het was een behoorlijke hoeveelheid alcohol", lacht Kobe. "Tenminste, voor mij toch." Ilsen dronk twee glazen witte wijn en drie 'Long Island Iced Teas'. Voor wie er niet vertrouwd mee is: in die cocktail zit tequila, rum, wodka, Cointreau, citroensap en een scheutje cola. Waarna de Eén-presentator zich in het UZ Antwerpen liet opnemen in de slaapkliniek. Over vier weken zal Kobe, na een maand zonder alcohol, zich daar opnieuw aanmelden. Bedoeling is na te gaan wat de invloed is van alcohol op onze slaapgewoonten.