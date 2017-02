Baba Yega opent party op Q-Run To You!

Door: redactie

1/02/17 - 11u28 Bron: vtmnieuws.be

video

Over exact 10 dagen - op zaterdag 11 februari 2017 - geeft Qmusic in Hasselt het startschot voor de allereerste Q - Run To You. Na de avondrun van 5 kilometer langs een magisch verlicht loopparcours waarbij duo's letterlijk naar elkaar toe lopen, staat er een Party voor alle lopers en supporters in de Ethias Arena op het programma. Qmusic maakte vandaag bekend dat niemand minder dan Baba Yega - de winnaars van Belgium's Got Talent - de Party op gang zal dansen met een gloednieuwe act. Ze lieten alvast weten dat ze een neon-onesie aantrekken, maar voor de rest houden ze hun act nog geheim.