"Jelle heeft Helmut Lotti bedrogen"

Door: redactie

31/01/17 - 09u33 Bron: De Telegraaf

© belga.

Toen Helmut Lotti (47) meldde dat hij zijn huwelijk met zijn derde vrouw Jelle Van Riet (44) zou stopzetten, gaf hij zijn carrière als oorzaak. "Ik wil naar Duitsland, zij wil niet mee", klonk het toen. Maar een Duits weekblad meent nu dat er een heel andere reden zou zijn voor de breuk. "Jelle heeft haar man bedrogen", printen ze daar.

Helmut wil zijn carrière nieuw leven inblazen, en zal daarvoor de komende tijd vooral in Duitsland zitten. De reden waarom zijn huwelijk niet verder gaat, meldde hij op Facebook. "Mijn keuze gaat vergezeld door spijt. Een moeilijke beslissing, die ons diepbedroefd achterlaat. Daarom vraag ik ook om onze privacy te respecteren. Ik zal hier stil over blijven, maar wil graag melden dat ik terugkijk op bijna tien jaar samen, die voor het grootste deel prachtig, fascinerend en intens waren. Ik zal ze voor altijd koesteren."



Onzin, meldt een Duits weekblad nu. Jelle zou hem bedrogen hebben en een verhouding gehad hebben met een fotograaf, waar ze nu ook mee samen zou zijn. "Ze leerde hem kennen terwijl ze hem in 2014 interviewde voor haar boek En God Schiep de Man", verklaart De Telegraaf het. De krant zag het nieuws ook bevestigd door bepaalde 'intimi'. "Jelle en die fotograaf zijn nu samen."