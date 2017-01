Kamagurka en Herr Seele staan na zestien jaar opnieuw samen op de planken

Door: redactie

30/01/17 - 23u45 Bron: VRT

© VRT.

Aankomende zondag staan Kamagurka en Herr Seele voor het eerst in zestien jaar weer samen op het toneel. Het duo maakte in de jaren tachtig furore met hun absurde avondvullende voorstellingen. Hun humoristische programma 'Lava' werd in zowel Vlaanderen als Nederland goed ontvangen.

"Ze hadden me gevraagd in de Arenbergschouwburg in Antwerpen om elke eerste zondag van de maand een avondprogramma samen te stellen. Ik had gevraagd aan Herr Seele of hij daar zin in zou hebben en hij zei ja", vertelde Kamagurka vanavond in 'Van Gils & Gasten'. Herr Seele: "Ik doe dit eigenlijk tegen mijn goesting, want ik zit liever in mijn zetel. Ik doe het toch omdat ik wil testen of ik nog steeds grappig ben."



Trump

De twee denken dat het nieuwe publiek hun absurde stijl nog steeds kan waarderen. "De absurde humor van vroeger is de meest actuele humor van nu. Er is een ding dat niet verandert of veroudert en dat is absurde humor", zegt Kamagurka. "Maar satire maakt wel een heel moeilijke periode door", vult Herr Seele Kamagurka aan. "Als je Trump bekijkt: die man is grappiger dan alle komieken samen."



De voorstelling zondag in de Arenburgschouwburg is uitverkocht, maar niet getreurd: "Er zal zeker nog een voorstelling volgen voor de mensen die geen ticket hebben kunnen kopen", belooft Kamagurka.