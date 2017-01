Naessens en Bekkari begraven de strijdbijl: "Het was stom om op tv te ruziën"

Katrien De Meyer

Wie woensdagavond met één hand in een zak chips naar 'Van Gils en Gasten' zat te kijken, stopte vanzelf met graaien. Niet uit schuldgevoel over de calorieën, het zout of het vet. Praatgasten Pascale Naessens en Sandra Bekkari, dé twee bestverkopende schrijfsters van gezonde kookboeken, gingen kletterend in de clinch. Gisteren kwamen ze samen om het bij te leggen.

Dames, wat gebeurde daar precies onder die warme studiolampen?



Pascale: "Ik overreageerde. Ik was te hard en zo zit ik dus helemaal niet in elkaar. Sandra en ik hebben zoveel gemeenschappelijk en dat ging verloren. Een gemiste kans."



Sandra: "Ik schrok, omdat je vooraf in de coulissen zei 'we gaan er een fijne babbel van maken', en voor de camera liet je me plots niet uitspreken."



Pascale: "Ja, en dat was dus echt niet de bedoeling. Weet je hoe dat komt? Ik ben de laatste maanden enkele keren openlijk aangevallen in de media. Zo gaat dat bij succes. Ik voelde dat de programmamakers ons tegenover elkaar gingen uitspelen, onze verschillen gingen benadrukken. Ik dacht 'daar gààn we weer, weer het negatieve in' en ik trapte met open ogen in de val. Stom."

Je hebt een ervaren mediawatcher in huis. Wat zei jouw man, Paul Jambers, na afloop?



Pascale: "Ik wist zelf ook wel dat ik het verknoeid had, maar hij zei fijntjes: 'Je had dit beter kunnen doen.'" (Schaterlach)