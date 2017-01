Uma Thurman wint rechtszaak om dochter

Door: redactie

Uma Thurman heeft vandaag de rechtszaak tegen haar ex-verloofde Arpad Busson gewonnen. De rechter in New York besloot de zorg voor het dochtertje van het stel volledig bij de 46-jarige actrice neer te leggen, meldt New York Post.

''Het is heel fijn om dit te kunnen afsluiten'', zei Uma bij het verlaten van de rechtbank. Haar ex kreeg te horen dat hij zijn 4-jarige dochtertje Luna een keer per maand mag bezoeken.



De rechter riep de kibbelende actrice en steenrijke Franse bankier ook op hun geschillen opzij te zetten voor hun dochter. ''Op dit moment heeft Luna bijna alles in het leven dat ze nodig heeft. Ze heeft twee ouders die van haar houden en haar alles kunnen geven. Het enige dat ontbreekt is dat haar ouders een punt hebben bereikt waarop ze hun rancune en woede tegenover elkaar opzij kunnen zetten en de handen ineen kunnen slaan.''



Uma en de 54-jarige Arpad waren samen van 2007 tot 2009, totdat het stel de bruiloft afblies. In 2011 probeerden ze het nog een keer. Al snel was Thurman zwanger en in 2012 beviel ze van Luna. De twee verloofden zich opnieuw. Maar het hield wederom geen stand en in april 2014 zetten ze een punt achter hun relatie.