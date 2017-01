Herzliche Grüße: valt kaartje van Christoff binnenkort ook bij jou in de brievenbus?

Door: redactie

27/01/17 - 20u26

video Schlagerkoning Christoff zit dezer dagen ver weg in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, samen met z'n KLUBBB3-collega's Jan Smit en Florian Silbereisen. Ondertussen schreeuwen de fans op het thuisfront, omdat ze hun Christoff moeten missen. En wat doe je dan, als die liefde en dat gemis wederzijds zijn? Juist, kaartjes sturen.

Het megasucces van KLUBBB3 groeit nog met de dag. Hun nieuwe album, 'Jetzt geht's richtig los!' kwam binnen op nummer 1 in de Duitse album charts en blijft het goed doen. Na 3 weken staan ze nog steeds op nummer 2. Maar ook in België scoorde het album meteen hoog, deze week stijgt de plaat in België van een 10e naar een 3e plaats.



Florian, Jan en Christoff gaan vanaf 8 maart van start met het echte werk. Dan start immers hun tournee. Er zullen maar liefst 30 concerten in 4 landen gegeven worden onder de roepnaam 'Das Grosse Schlagerfest'. Op 14 april staat KLUBBB3 éénmalig in Vlaanderen met 'Das Grosse Schlagerfest'-concert in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets hiervoor zijn te koop via www.teleticketservice.com of 070/345.345



Om het gemis onder de Belgische fans een beetje te verminderen heeft Christoff een leuke oplossing bedacht onder de hashtag #groetjesvanchristoff. Hij is van plan om vanuit elke concertlocatie een postkaartje te verzenden aan één gelukkige fan.



Christoff kan zich uit zijn kindertijd nog herinneren hoe geweldig hij het vond om een kaartje te krijgen van familie & vrienden die op reis waren. "Even wegdromen naar de locatie terwijl ik naar de foto keek toverde direct een glimlach op mijn gezicht." En ook zijn fans zien het helemaal zitten. Op amper drie uur tijd registreerden al 650 fans zich via deze link om kans te maken op een kaartje van hun schlagerheld. "Ik ben overdonderd. Ik weet echt niet wat mij overkomt. Op drie uur tijd, meer dan 650 mensen die al een kaartje willen. Dat wordt een lastige", lacht Christoff.